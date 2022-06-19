Нафтогаз постачатиме газ за фіксованою ціною — Finance.ua

Нафтогаз постачатиме газ за фіксованою ціною

Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Нафтогаз постачатиме газ за фіксованою ціною

«Нафтогаз» на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

Про це повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі

«Під час засідання Кабінету Міністрів затвердили постанову, відповідно до якої „Нафтогаз“ на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду — ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи», — написав Шмигаль.

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Також, за його словами, для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії уряд доручив передати шість ТЕЦ у власність «Нафтогазу». Це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, підготувати їх до зими.

Довідка Finance.ua:

в Україні з 1 березня 2022 року почала діяти постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»;

згідно з постановою, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» постачає природний газ 12-ти ТЕС з дати укладання договору і до 30 квітня 2022 р. включно за ціною 7 080 гривень з урахуванням ПДВ за тис. куб. м.

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