З 1 липня діятимуть нові правила зміни постачальника газу — Finance.ua
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З 1 липня діятимуть нові правила зміни постачальника газу

Особисті фінанси
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З 1 липня діятимуть нові правила зміни постачальника газу
З 1 липня діятимуть нові правила зміни постачальника газу
В Україні спростили зміну постачальника для споживача, що не є побутовим, на період дії воєнного стану.
Про це повідомляє Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг.
«21 червня 2022 року на засіданні НКРЕКП було прийнято рішення, яке направлене на спрощення умов для зміни постачальника непобутовими споживачами», — сказано в повідомленні.

Що зміниться з 1 липня 2022 року

Непобутовим споживачам для укладення договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ані письмовий дозвіл на перехід, ані акт звірки або довідку від діючого постачальника із засвідченням відсутності простроченої заборгованості.
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У той же час зазначені зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання природного газу.
При цьому, якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображена інформація про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачу, зміна такого постачальника не дозволятиметься.
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Довідка Finance.ua:

  • раніше парламент схвалив у першому читанні законопроект № 7427 про введення мораторію на підвищення тарифів залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів;
  • комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботу рушникосушарок;
  • під час дії воєнного стану заборонено відключати споживачіввід будь-яких комунальних послуг за несплату, а також нараховувати пеню і інші види штрафів. Однак накопичений борг з вас не спишуть просто так, і після війни з цим будуть проблеми.
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За матеріалами:
Finance.ua
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