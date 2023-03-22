В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться — Finance.ua
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В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться

Казна та Політика
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В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться
В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться
Міністерство соціальної політики презентувало проєкт розбудови соціальної сфери, одним з елементів якої стане створення національного закупівельника соціальних послуг.
Нову візію майбутнього соціальної сфери представила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час заходів, присвячених Дню соціальної роботи.
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«Наша місія, ми акцентуємо на цьому нашу увагу, — забезпечення спроможності. Ми хочемо, аби наші люди перестали жити з відчуттям, що їм хтось щось зобов’язаний дати. Ми хочемо кожному дати вудочку, яка допоможе здобути рибу — отримати економічну незалежність, а з нею гідне життя. Тому ми запускаємо абсолютно новий алгоритм взаємодії, де пріоритетом буде надання не фінансових інструментів, як це було досі, а надання людям певного набору соціальних послуг, які дозволять їм подолати складні життєві обставини», — наголосила міністр.
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За її словами, одним із основних елементів реформи в соціальній сфері стане створення нового алгоритму закупівлі соціальних послуг через залучення недержавних надавачів.
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«Ми плануємо створити національного закупівельника соціальних послуг, який співфінансуватиме надання цих послуг громадами. На базі основних єдиних стандартів, єдиних критеріїв і вимог буде збудована система соціальних послуг приблизно так, як зараз розбудовується медична система, маючи у своїй основі Національну службу здоров’я. Я думаю, ми зможемо масштабувати цей успішний досвід на соціальний напрямок і створити таку ж ефективну, проактивну мережу надавачів соціальних послуг, переважно недержавних», — зазначила Жолнович.
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За матеріалами:
Укрінформ
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