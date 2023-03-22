В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться — Finance.ua

В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

В Україні планують оновити систему надання соцпослуг: що зміниться

Міністерство соціальної політики презентувало проєкт розбудови соціальної сфери, одним з елементів якої стане створення національного закупівельника соціальних послуг.

Нову візію майбутнього соціальної сфери представила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час заходів, присвячених Дню соціальної роботи.

«Наша місія, ми акцентуємо на цьому нашу увагу, — забезпечення спроможності. Ми хочемо, аби наші люди перестали жити з відчуттям, що їм хтось щось зобов’язаний дати. Ми хочемо кожному дати вудочку, яка допоможе здобути рибу — отримати економічну незалежність, а з нею гідне життя. Тому ми запускаємо абсолютно новий алгоритм взаємодії, де пріоритетом буде надання не фінансових інструментів, як це було досі, а надання людям певного набору соціальних послуг, які дозволять їм подолати складні життєві обставини», — наголосила міністр.

За її словами, одним із основних елементів реформи в соціальній сфері стане створення нового алгоритму закупівлі соціальних послуг через залучення недержавних надавачів.

«Ми плануємо створити національного закупівельника соціальних послуг, який співфінансуватиме надання цих послуг громадами. На базі основних єдиних стандартів, єдиних критеріїв і вимог буде збудована система соціальних послуг приблизно так, як зараз розбудовується медична система, маючи у своїй основі Національну службу здоров’я. Я думаю, ми зможемо масштабувати цей успішний досвід на соціальний напрямок і створити таку ж ефективну, проактивну мережу надавачів соціальних послуг, переважно недержавних», — зазначила Жолнович.

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Укрінформ За матеріалами:

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