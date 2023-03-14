Уряд реформує соціальну політику за стандартами ЄС, щоб українці поверталися додому — Жолнович — Finance.ua

Уряд реформує соціальну політику за стандартами ЄС, щоб українці поверталися додому — Жолнович Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Уряд реформує соціальну політику за стандартами ЄС, щоб українці поверталися додому — Жолнович

Уряд реформує соціальну політику за Європейськими стандартами, щоб люди, які опинилися за кордонами України, могли прийняти самостійне рішення щодо повернення у свою країну, коли обставини це дозволятимуть.

Про це у Брюсселі за підсумками Ради ЄС з питань зайнятості та соціальних справ (EPSCO) заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Наразі Уряд планує заходи для стимулювання наших громадян до повернення в Україну, ми думаємо про відповідну урядову стратегію. Якщо говорити про соціальну політику, то нашим пріоритетом є її переформатування з врахуванням найкращих європейських стандартів. Я переконана, — коли ми створимо в Україні соціальні послуги, що є в Європі, наші громадяни обиратимуть для проживання свою країну, та повертатимуться додому», — зазначила урядовець.

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«Друге питання, — коли ми станемо частиною Європейського Союзу, то, напевно, питання міграції стане не таким гострим. Тому що це буде один великий дім, де можна буде вільно жити в себе вдома, й працювати в іншій країні. Тоді це питання щодо міграції й повернення стане простішим», — додала Оксана Жолнович.

Вона зауважила, що наразі зарано закликати всіх громадян України повертатися додому, оскільки триває агресивна російська війна проти України та продовжуються бойові дії. На вже звільнені території, де ситуація є більш-менш стабільною, вже почали повертатися люди, — кожна людина приймає таке рішення самостійно. Але для багатьох українців, житло яких зруйноване, або які мешкають у районах, де точаться бойові дії проти російських загарбників, повернення додому наразі не є можливим.

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Укрінформ За матеріалами:

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