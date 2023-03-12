Менш ніж половина українських біженців в ЄС змогли знайти роботу — Finance.ua

Менш ніж половина українських біженців в ЄС змогли знайти роботу
В країнах Євросоюзу нараз перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.
Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Маргаритіс Шинас під час пресконференції у Брюсселі, присвяченій першому року імплементації Директиви про тимчасовий захист для України.
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«Тимчасовий статус захисту також надає прямий та безумовний доступ до ринку праці, на відміну від традиційного статусу прохачів притулку. З огляду на це люди можуть відразу почати працювати. Наразі 1,1 млн переміщених осіб з України працевлаштовані в ЄС», — сказав він.
Шинас зауважив, що лише половина з 1,3 млн українських дітей наразі навчається у школах країн, де вони знаходяться. Але діти можуть навчатися дистанційно в українських школах.
Загалом за 2022 рік до Євросоюзу прибуло близько 16 млн громадян України, з яких 11 млн людей повернулися до України, 1 млн — переїхали в інші країни.
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