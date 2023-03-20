У 2023-му соцдопомогу призначатимуть оперативніше: що зміниться — Finance.ua
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У 2023-му соцдопомогу призначатимуть оперативніше: що зміниться

Казна та Політика
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У 2023-му соцдопомогу призначатимуть оперативніше: що зміниться
У 2023-му соцдопомогу призначатимуть оперативніше: що зміниться
В Україні у 2023 році соціальну допомогу громадянам призначатимуть значно швидше. Це стане можливо завдяки подальшій цифровізації соціальної сфери.
Про це інформує пресцентр Міністерства соціальної політики України.
За словами заступника глави Мінсоцполітики Костянтина Кошеленка, цього року соціальну сферу надалі переводитимуть в електронний формат. Цифровізація стане одним з пріоритетних напрямів роботи відомства.
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Як зазначив представник міністерства, йдеться про впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) та її нових підсистем. Це дозволить швидко ухвалювати рішення про надання різноманітних соціальних послуг громадянам. Зокрема, через ЄІССС призначатимуть такі види соцдопомог:
  • допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • допомогу особам з інвалідністю з дитинства;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомогу при усиновленні дитини.
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Також поточного року планують вдосконалити систему централізованого банку даних з проблем інвалідності, запровадити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Йдеться про збір, збереження потрібної інформації та надання до неї доступу відповідним службам та організаціям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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