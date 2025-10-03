В Україні підвищать виплати для прийомних батьків та батьків-вихователів Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

З 1 січня 2026 року в Україні підвищать розмір грошового забезпечення для прийомних батьків і батьків-вихователів.

Про це повідомила пресслужба Національна соціальна сервісна служба України.

Що зміниться? Нові правила розрахунку передбачають збільшення виплат залежно від кількості дітей та особливостей їхнього стану здоров’я.

Розмір виплат буде розраховуватися за новою формулою:

за першу дитину — 2,5 прожиткових мінімуми;

за кожну наступну — 1,5 прожиткових мінімуми;

дитина з інвалідністю — 2 прожиткових мінімуми;

дитина з інвалідністю підгрупи, А — 3,5 прожиткових мінімуми.

Зміни реалізуються у межах Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024−2028 роки, та є важливим кроком для підтримки безпечного дитинства у родинному середовищі.

Крім того, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про розширення підтримки для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації росією.

Тепер право на допомогу у розмірі 50 тис. грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18−23 роки, які під час депортації були неповнолітніми.

Довідка Finance.ua:

нещодавно уряд ухвалив зміни у призначенні житлових субсидій, що стосуються багатодітних родин із трьома і більше дітей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних родин;

нові правила значно спрощують отримання допомоги від держави. За посиланням роз’яснили, що ж змінилося;

нагадаємо, ще влітку уряд схвалив проєкт закону, яким упроваджується широкий пакет комплексної та всеохоплюючої підтримки для українських родин з дітьми. Зокрема, передбачено підвищення одноразової виплати жінкам, які народили, до 50 тис. грн (наразі її розмір складає 10 320 грн).

