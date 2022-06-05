В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців — Finance.ua

В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців

Вчора 11:02 — Особисті фінанси

В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців

В Україні затвердили оновлений перелік громад у районах бойових дій та на окупованих територіях, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада в Миколаївській та 5 — у Сумській областях», — сказано в повідомленні.

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Загалом до переліку ввійшли 8 областей:

це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад);

Донецької (66 громад);

Запорізької (64 громади);

Луганської (37 громад);

Миколаївської (23 громади);

Харківської (51 громада);

Херсонської (49 громад);

Сумської (13 громад) областей.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

У Мінреінтеграції нагадали, що цей список не фіксований документ, він регулярно актуалізується. Список формується за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міських військових адміністрацій.

Якщо громадянин зареєстрований у будь-якій із зазначених областей, але його громади немає у цьому переліку, слід звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи через гарячу лінію) та уточнити інформацію.

Нагадуємо, що відповідно до рішення уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Довідка Finance.ua:

у травні ВР вирішила збільшити витрати держбюджету на 287 млрд грн, частину з них спрямують на держпрограму «єДопомога»;

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця;



діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по грошову допомогу.



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