В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців — Finance.ua
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В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців

Вчора 11:02Особисті фінанси
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В Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенцівВ Україні оновили перелік територій, мешканці яких отримуватимуть виплати для переселенців
В Україні затвердили оновлений перелік громад у районах бойових дій та на окупованих територіях, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада в Миколаївській та 5 — у Сумській областях», — сказано в повідомленні.
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Загалом до переліку ввійшли 8 областей:
  • це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад);
  • Донецької (66 громад);
  • Запорізької (64 громади);
  • Луганської (37 громад);
  • Миколаївської (23 громади);
  • Харківської (51 громада);
  • Херсонської (49 громад);
  • Сумської (13 громад) областей.
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
У Мінреінтеграції нагадали, що цей список не фіксований документ, він регулярно актуалізується. Список формується за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міських військових адміністрацій.
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Якщо громадянин зареєстрований у будь-якій із зазначених областей, але його громади немає у цьому переліку, слід звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи через гарячу лінію) та уточнити інформацію.
Нагадуємо, що відповідно до рішення уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:
  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
  • для інших осіб — 2 000 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • у травні ВР вирішила збільшити витрати держбюджету на 287 млрд грн, частину з них спрямують на держпрограму «єДопомога»;
  • ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця;
  • діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по грошову допомогу.
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За матеріалами: Finance.ua
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