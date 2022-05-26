ПриватБанк назвав щомісячні терміни виплат переселенцям – коли чекати гроші — Finance.ua

ПриватБанк назвав щомісячні терміни виплат переселенцям – коли чекати гроші

Вчора 09:30 — Особисті фінанси

ПриватБанк назвав щомісячні терміни виплат переселенцям – коли чекати гроші

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця.

Про це представники банку розповіли клієнту у відповідь на скаргу про затримку виплат на спеціалізованому сайті «Мінфін».

За даними ПриватБанку, Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3,13 та 23 числа включно, залежно від термінів подання заяви.

Виплата державної допомоги ВПО проходить у три етапи:

подача заявки;

формування та обробка реєстрів;

виплата грошей (2000 грн на дорослу та 3000 на дитину або особу з інвалідністю).

Банк зараховує кошти на картку клієнта, щойно отримує їх «згори». Варто врахувати, що на кожному з етапів можуть виникнути проблеми, кожен випадок є індивідуальним.

Чому можуть не прийти виплати?

Багато українців поспіхом вказують у заявці неправильні дані, а потім скаржаться на те, що їм довго не надходять виплати.

У Мінреінтеграції пояснили, що через це справді можуть не прийти гроші і раніше це не можна було виправити.

Проте Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє виправляти дані у заявках про взяття на облік ВПО і все ж таки отримати допомогу.

Крім цього, переселенці, які подавали заявку на отримання коштів через додаток «Дія», можуть отримати ще й паперовий варіант довідки про взяття на облік їх як ВПО.

Довідка Finance.ua:

щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт;



коли надходять кошти? Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти на вашу картку єПідтримка, оформлену в будь-якому банку. Щойно це відбудеться, ви отримаєте сповіщення від свого онлайн-банку.



у «Дії» зазначають, що щодня отримують багато дзвінків та запитань у коментарях і direct щодо виплат та статусу ВПО, 6500 грн єПідтримки тощо. Тому команда зібрала відповіді на найбільш поширені питання.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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