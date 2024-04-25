В Україні офіційно з’явилася нова професія — Finance.ua

В Україні офіційно з’явилася нова професія Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

В Україні офіційно з’явилася нова професія

В Україні офіційно зʼявилася нова професія — «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

Про це повідомив заступник міністра в справах ветеранів Максим Кушнір, передає «Урядовий портал».

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«Відомості щодо професійного стандарту „Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб“ внесено до Реєстру кваліфікацій», — сказано в повідомленні.

Що робить фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

«Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводуг», — зазначив Кушнір.

За його словами, йдеться про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг.

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Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз’яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.

Довідка Finance.ua:

раніше Міністерство в справах ветеранів провело аналіз пілотного проєкту «Помічник ветерана» та вирішило повністю його перезавантажити;

після аналізу помилок дійшли висновку, що «помічників» мають замінити «фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб»;

роботу помічника ветерана оплачували з державного бюджету. У 2023 році це було орієнтовно 16 тисяч грн.

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