В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників — Finance.ua

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В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників

Казна та Політика
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В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників
В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників
Для покриття потреби українців у соціальних послугах не вистачає 7000 соцпрацівників.
Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Укрінформ».
За її словами, вихід — перетворення соціальних установ на комунальні підприємства, які надаватимуть соцпослуги на ринкових засадах, тобто громада не утримуватиме цілу установу, а лише сплачуватиме за надані послуги.
«Ми розробили рекомендації для кожної громади, щоб вони перетворювали за прикладом закладів охорони здоров’я свої соціальні установи на комунальні підприємства і починали на ринкових засадах надавати соціальні послуги людям», — зазначила Жолнович.
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На думку міністерки, це також сприятиме підвищенню зарплат соціальних працівників.
Нагадаємо, станом на 01.01.2023 у 109 органах державної влади фактично працювало 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.
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За матеріалами:
Укрінформ
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