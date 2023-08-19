В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників — Finance.ua

В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників Сьогодні 23:33 — Казна та Політика

В Україні не вистачає 7000 соціальних працівників

Для покриття потреби українців у соціальних послугах не вистачає 7000 соцпрацівників.

Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю « Укрінформ ».

За її словами, вихід — перетворення соціальних установ на комунальні підприємства, які надаватимуть соцпослуги на ринкових засадах, тобто громада не утримуватиме цілу установу, а лише сплачуватиме за надані послуги.

«Ми розробили рекомендації для кожної громади, щоб вони перетворювали за прикладом закладів охорони здоров’я свої соціальні установи на комунальні підприємства і починали на ринкових засадах надавати соціальні послуги людям», — зазначила Жолнович.

На думку міністерки, це також сприятиме підвищенню зарплат соціальних працівників.

01.01.2023 у 109 органах державної влади фактично Нагадаємо, станом нау 109 органах державної влади фактично працювало 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.

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