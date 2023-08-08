У 2023 році з держбюджету на соцвиплати спрямували 265,6 млрд грн — Мінфін Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

У 2023 році з держбюджету на соцвиплати спрямували 265,6 млрд грн — Мінфін

У січні - липні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 265,6 млрд грн, зокрема у липні - 35,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Куди спрямували кошти:

158,6 млрд грн, із них у липні 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

60,8 млрд грн, із них у липні 8,7 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

30,7 млрд грн, із них у липні 1,5 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

14,2 млрд грн, із них у липні 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;

1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Інфографіка: Мінфін

«У воєнний період Уряд ретельно ставиться до розподілу коштів, оскільки поряд із необхідністю забезпечувати потреби безпеки й оборони існує ще чимало викликів, на які слід реагувати оперативно. Водночас питання соціальної підтримки громадян було і лишається одним із важливих пріоритетів держави. Адже люди мають бути соціально-захищеними, мати кошти для забезпечення своїх побутових потреб та відчувати підтримку, особливо у цей нелегкий для країни час», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.



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