У 2023 році з держбюджету на соцвиплати спрямували 265,6 млрд грн — Мінфін — Finance.ua
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У 2023 році з держбюджету на соцвиплати спрямували 265,6 млрд грн — Мінфін

Казна та Політика
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У 2023 році з держбюджету на соцвиплати спрямували 265,6 млрд грн — Мінфін
У 2023 році з держбюджету на соцвиплати спрямували 265,6 млрд грн — Мінфін
У січні - липні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 265,6 млрд грн, зокрема у липні - 35,2 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Куди спрямували кошти:
  • 158,6 млрд грн, із них у липні 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 60,8 млрд грн, із них у липні 8,7 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 30,7 млрд грн, із них у липні 1,5 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 14,2 млрд грн, із них у липні 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
  • 1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
«У воєнний період Уряд ретельно ставиться до розподілу коштів, оскільки поряд із необхідністю забезпечувати потреби безпеки й оборони існує ще чимало викликів, на які слід реагувати оперативно. Водночас питання соціальної підтримки громадян було і лишається одним із важливих пріоритетів держави. Адже люди мають бути соціально-захищеними, мати кошти для забезпечення своїх побутових потреб та відчувати підтримку, особливо у цей нелегкий для країни час», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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