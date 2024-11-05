В Україні націоналізували частину автозаправних станцій Shell — Finance.ua

В Україні націоналізували частину автозаправних станцій Shell
Фонд держмайна став власником 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує мережею автозаправних станцій Shell.
«Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ „Альянс Холдинг“, яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні», — йдеться в повідомленні.
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За рішенням Вищого антикорупційного суду ця частка була стягнута в дохід держави. Раніше вона належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни.
Зараз ФДМУ готується виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизацію. Аукціон буде проходити в електронній системі Prozorro.Продажі.
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Всі грошові кошти, отримані в результаті реалізації націоналізованих (санкційних) активів, зараховуються до державного бюджету України та спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як повідомлялося, в управління Фонду державного майна України перейшли 49% ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує українською мережею АЗС Shell. Фонд здійснює процес очищення цих активів від арештів та заборон з метою реєстрації права власності за державою.
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