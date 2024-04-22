ФДМУ отримав в управління 49% мережі АЗС Shell — Finance.ua

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ФДМУ отримав в управління 49% мережі АЗС Shell

Фондовий ринок
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ФДМУ отримав в управління 49% мережі АЗС Shell
ФДМУ отримав в управління 49% мережі АЗС Shell
В управління Фонду держмайна перейшли 49% мережі АЗС Shell в Україні. Про це пише ФДМУ.
Це — санкційне майно росіянина Едуарда Худайнатова, якому належали 49% ТОВ «Альянс Холдинг». Компанія керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.
А також — 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», що володіє нафтобазою та нерухомістю.
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«Едуард Худайнатов, колишній топ-менеджер російської державної компанії „Роснефть“, є власником „Незалежної нафтогазової компанії“. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, у жовтні 2022 року — під санкції України» — йдеться в повідомлені.
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Цьогоріч Вищий антикорупційний суд України постановив стягнути його корпоративні права в українських компаніях в дохід держави.
Наразі ФДМУ здійснює процес очищення цих активів від арештів та заборон з метою реєстрації права власності за державою.
Отримані від продажу санкційного майна кошти будуть спрямованідо Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
За матеріалами:
Finance.ua
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