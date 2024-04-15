ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні — Finance.ua

ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні Сьогодні 12:36 — Фондовий ринок

ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні

Фонд державного майна провів перше засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта великої приватизації - державної частки розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукціонною комісією було встановлено стартову ціну та розроблено умови продажу цього активу.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

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Державна частка в статутному капіталі буде виставлена на електронний аукціон з умовами через систему Прозорро. Продажі. Стартова ціна, встановлена аукціонною комісією, становить 1 651 633 236 грн.

Оскільки частка є об'єктом великої приватизації, стартова ціна та умови її продажу мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Наразі Фонд державного майна має підготувати та внести на розгляд Уряду узгоджений проєкт відповідного рішення.

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Кошти, отримані від продажу активу, будуть зараховані до Державного бюджету України та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«ТРЦ „Ocean Plaza“ — актив з багатьма перевагами: місцерозташування, велика площа, гарний технічний стан тощо. Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника», — наголосив Голова ФДМУ Віталій Коваль. Дата проведення аукціону з продажу частки буде встановлена одразу після затвердження Кабінетом Міністрів України стартової ціни та умов продажу об'єкта.

Довідка Finance.ua:

у березні 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду було стягнуто у державну власність частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ «Ocean Plaza», у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, а рішенням Уряду від 09 червня 2023 р. № 507-р зазначений актив був переданий в управління Фонду державного майна з метою подальшої приватизації;

за пропозицією Фонду державного майна та за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 січня 2024 року № 8-р державна частка розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» включена до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.

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