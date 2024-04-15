ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні — Finance.ua
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ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні

Фондовий ринок
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ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні
ФДМУ планує продаж державної частки ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні
Фонд державного майна провів перше засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта великої приватизації - державної частки розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукціонною комісією було встановлено стартову ціну та розроблено умови продажу цього активу.
Про це йдеться в повідомленні фонду.
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Державна частка в статутному капіталі буде виставлена на електронний аукціон з умовами через систему Прозорро. Продажі. Стартова ціна, встановлена аукціонною комісією, становить 1 651 633 236 грн.
Оскільки частка є об'єктом великої приватизації, стартова ціна та умови її продажу мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Наразі Фонд державного майна має підготувати та внести на розгляд Уряду узгоджений проєкт відповідного рішення.
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Кошти, отримані від продажу активу, будуть зараховані до Державного бюджету України та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
  • «ТРЦ „Ocean Plaza“ — актив з багатьма перевагами: місцерозташування, велика площа, гарний технічний стан тощо. Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника», — наголосив Голова ФДМУ Віталій Коваль. Дата проведення аукціону з продажу частки буде встановлена одразу після затвердження Кабінетом Міністрів України стартової ціни та умов продажу об'єкта.

Довідка Finance.ua:

  • у березні 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду було стягнуто у державну власність частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ «Ocean Plaza», у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, а рішенням Уряду від 09 червня 2023 р. № 507-р зазначений актив був переданий в управління Фонду державного майна з метою подальшої приватизації;
  • за пропозицією Фонду державного майна та за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 січня 2024 року № 8-р державна частка розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» включена до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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