Куди спрямують кошти від продажу Ocean Plaza — Finance.ua

Куди спрямують кошти від продажу Ocean Plaza Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Куди спрямують кошти від продажу Ocean Plaza

Після проведення аудиту й оцінки вартості активу, а також вжиття інших передприватизаційних заходів, Фонд держмайна ухвалить рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав.

«Розглядатимуться всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Усі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф», — зазначає перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій.

Нагадаємо, 9 червня 2023 року уряд ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, але в березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza. Відповідне розпорядження Уряд ухвалив на своєму засіданні 9 червня 2023 року. Кабмін доручив ФДМУ приватизувати цей актив. Отримані кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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