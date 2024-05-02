Shell виходить з енергетичного ринку Китаю — Finance.ua

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Shell виходить з енергетичного ринку Китаю

Фондовий ринок
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Shell виходить з енергетичного ринку Китаю
Shell виходить з енергетичного ринку Китаю
Компанія Shell покинула енергетичні ринки Китаю, щоб зосередитися на більш прибуткових операціях, включаючи газовий і нафтовий бізнеси.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Shell вирішила вийти з енергетичного ринку в Китаї, який включає виробництво електроенергії, торгівлю та маркетинг, йдеться у заяві компанії.
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«Ми вибірково інвестуємо в енергетику, зосереджуючись на створенні цінності нашого енергетичного портфеля, що вимагає прийняття складних рішень», — заявили в Shell.
Згідно з інформацією на сайті Shell, Shell Energy China була однією з перших іноземних компаній, що повністю належать Shell, яка взяла участь у китайському ринку квот на викиди вуглецю, а також зареєстрована для торгівлі на китайському ринку електроенергії.
За словами представника компанії, зміни не стосуються бізнесу Shell із заряджання електромобілів, який є ключовим ринком зростання для компанії.
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У рамках свого прагнення заощадити до 3 мільярдів доларів щорічних витрат, Shell в останні місяці вийшла з європейського бізнесу з торгівлі електроенергією та кількох офшорних вітроенергетичних і низьковуглецевих проектів. Вона також виставила на продаж американські сонячні активи і переглянула свій гігантський нафтопереробний і нафтохімічний комплекс у Сінгапурі.
Shell також провела скорочення персоналу по всій компанії, в тому числі у своєму підрозділі низьковуглецевих рішень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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