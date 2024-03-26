«Газпром» викуповує активи Shell в «Сахалін-2» за 1 мільярд доларів — Finance.ua

«Газпром» викуповує активи Shell в «Сахалін-2» за 1 мільярд доларів Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Підконтрольна «Газпрому» компанія «Сахалінський проєкт» придбала 27,45% акцій в оператора проєкту «Сахалін-2», які раніше належали Shell, приблизно за 1 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше відповідна частка Sakhalin Energy належала британсько-нідерландській компанії Shell, а купити її планував «Новатек».

Однак російський уряд без пояснень офіційно скасував своє розпорядження річної давності про продаж пакета акцій конкуренту «Газпрому» «Новатеку».

«російський уряд заявив пізно в понеділок, що 27,5% акцій Sakhalin Energy планується продати компанії під назвою Sakhalin Project за 94,8 млрд рублів (1,02 млрд дол.).

Ще у 2022 році представники Shell стверджували, що існує ризик, що росія націоналізує іноземні активи, оскільки правитель путін неодноразово заявляв, що москва помститься США і їхнім союзникам за замороження російських активів та інші санкції.

У червні 2022 року компанія-оператор «Сахалін-2» указом правителя була перетворена в російську структуру.

Потім Shell, а також Mitsui і Mitsubishi попросили залишити свої частки, якщо вони цього хочуть.

Економічна Правда За матеріалами:

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