Ощадбанк запропонує нові можливості з 20 квітня Сьогодні 13:25 — Фондовий ринок

Користуватись інноваційними платіжними аксесуарами стане ще доступніше.

Про це пише Ощадбанк

Відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року № 124.

Зміни

Ощадбанк запроваджує спеціальну акційну пропозицію:

в період з 20 квітня до 31 грудня 2026 року NFC-кільця Platinum малих розмірів можна буде придбати за спеціальною ціною — 1 500 грн (одноразово).

NFC-кільце — сучасний платіжний аксесуар, який дає змогу здійснювати безконтактні розрахунки так само легко, як і платіжною карткою. Для оплати достатньо піднести кільце до платіжного термінала з підтримкою NFC. Такий формат розрахунків особливо зручний у повсякденному житті — під час покупок, занять спортом або подорожей.

Запровадження акційної ціни має на меті зробити інноваційні платіжні технології доступнішими для клієнтів та сприяти поширенню сучасних способів безконтактної оплати.

Зміни до тарифів набувають чинності 20 квітня 2026 року.

Ознайомитись зі змінами до тарифів можна за посиланням https://www.oschadbank.ua/cards#tarif або у відділеннях Ощадбанку.

Раніше Ощадбанк офіційно заявив, що опубліковане відео угорського Національного податкового та митного управління (NAV) було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу «корупційні гроші».

Нагадаємо, 8 квітня 2026 року, угорське Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало заяву про стан «розслідування» справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей Ощадбанку, що були незаконно вилучені в Угорщині на початку березня.

Також Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації.

Раніше Ощадбанк вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії щодо підтвердження відповідності договірної бази та всіх процедур виконання перевезень готівкової валюти та цінностей.

