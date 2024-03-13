Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення — Finance.ua
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Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення

Фондовий ринок
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Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення
Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення
Британський нафтогазовий гігант Shell скоротить як мінімум 20% робочих місць в одному з відділів. Компанія продовжує реструктурувати свої бізнес-підрозділи, прагнучи скоротити витрати.
Про це пише Bloomberg.
Скорочення торкнуться відділу, що займається злиттями та поглинаннями. Компанія продовжує процес реструктуризації своїх бізнес-підрозділів з метою скорочення витрат та досягнення економії 2−3 млрд доларів.
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Нова хвиля скорочень торкнеться підрозділу, який найменше постраждав від попередніх звільнень у компанії. Як зазначається, чисельність відділу, що займається злиттями та поглинаннями, становить кілька сотень людей.
У січні 2023 року новий генеральний директор компанії Shell Ваел Сава сказав, що буде «безжальним» у збільшенні ефективності та прибутковості компанії для акціонерів. За словами фінансового директора Шинейда Гормана, уже в лютому нафтогазовий гігант досягнув економії у більш ніж мільярд доларів. У 2022 році чисельність персоналу Shell збільшилася з 83 до 93 тисяч осіб.
За матеріалами:
Novyny.live
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