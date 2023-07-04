Британська Shell продовжує продавати російський газ — Finance.ua

Британська Shell продовжує продавати російський газ
Британсько-нідерландський нафтогазовий гігант Shell, який пообіцяв зупинити продаж російської нафти та газу ще 8 березня 2022 року, продовжує реалізовувати вуглеводні з рф.
Про це сказано у звіті моніторингової неприбуткової організації Global Witness.
За словами аналітиків організації, у 2022 році на Shell припадало 12% російської морської торгівлі скрапленим природним газом (СПГ), а компанія увійшла до п’ятірки найбільших продавців скрапленого газу у рф.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
У травні цього року Shell викупила вантаж танкера, який йшов за маршрутом від порту Сабетта на півострові Ямал до кінцевого пункту призначення — Гонконг. Аналітики припускають, що цей танкер може перевезти близько 160 тисяч кубометрів СПГ.
Читайте також
Українська влада неодноразово закликала компанію Shell залишити нафтогазовий ринок рф. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко звернувся з листом до CEO компанії Shell Ваеля Савана. В ньому український чиновник радить не брати близько 1 мільярда доларів США з бюджету росії за проєктом Сахалін, адже це — «криваві гроші у чистому вигляді».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною