Shell отримала рекордний прибуток у $40 млрд — Finance.ua
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Shell отримала рекордний прибуток у $40 млрд

Фондовий ринок
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Shell отримала рекордний прибуток у $40 млрд
Shell отримала рекордний прибуток у $40 млрд
Британська компанія Shell отримала рекордний прибуток у 2022 році. Зокрема, її прибуток склав 39,9 млрд доларів. Це пов’язано зі зростанням цін на енергоносії після вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, річний прибуток компанії виявився вдвічі більшим, ніж роком раніше. Також він значно перевищує попередній рекорд 2008 року — 31 млрд доларів.
Рекордний прибуток Shell, як і показники, про які повідомили американські конкуренти раніше цього тижня, посилить тиск на уряди з метою подальшого підвищення податків у цьому секторі.
«Ми маємо намір залишатися дисциплінованими, забезпечуючи переконливу прибутковість для акціонерів», — запевнив генеральний директор Ваель Саван.
Компанія також розповіла про рекордний прибуток у четвертому кварталі 2022 року у розмірі 9,8 млрд доларів на тлі значного відновлення доходів від торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ).
Уряд Великобританії на тлі зростання прибутку Shell та її конкурентів вирішив запровадити податок на непередбачені доходи для операторів Північного моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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