В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян — Finance.ua

В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян

У Верховній Раді запропонували дозволити пільгове ввезення транспортних засобів до України для учасників бойових дій.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті № 9058.

Для учасників бойових дій та військовослужбовців в Україні можуть бути запроваджені спрощені умови ввезення автомобілів. Наразі законопроєкт розглядається у комітеті.

Деталі

Ініціатори проєкту закону пропонують звільнити від сплати податків ввезення на територію України одного автомобіля кожним учасником бойових дій. При цьому пільги не передбачені для цивільних осіб, які постраждали від бойових дій.

Від оподаткування операції з одноразового ввезення на митну територію України, у разі ухвалення документа, звільняються власники статусу УБС, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії росії.

Також у законопроєкті зазначено, що пільгове розмитнення не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту транспортних засобів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом, або ввезені з території держави-окупанта (агресора) чи з окупованих регіонів.

Транспортний засіб, що був ввезений в Україну з безоплатним розмитненням, не може бути відчужений або переданий у володіння, користування чи розпорядження (зокрема й на підставі довіреності) третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації. У разі якщо зазначені строки порушили і автомобіль передали третім особам, тоді колишній власник зобов’язаний перерахувати до бюджету митні платежі.

Довідка Finance.ua:

повномасштабна фаза війни, яку росія розв’язала 24 лютого 2022 року, суттєво зменшила кількість автомобілів, що ввозили українці. Утім, потік не зупинявся. Поки діяли пільгові умови розмитнення (квітень-червень) головними постачальниками вживаних автівок в Україну були Польща, Німеччина та Литва. Топ популярних марок авто шукайте за посиланням;

Топ популярних марок авто шукайте за посиланням; у Міністерстві цифрової трансформації розраховують вже у першій половині 2023 року надати можливість українцям розмитнити авто у «Дії». Скільки це коштуватиме і якими будуть ставки — читайте тут.

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