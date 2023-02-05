З яких країн і куди українці завозять авто найчастіше — Finance.ua

З яких країн і куди українці завозять авто найчастіше Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

З яких країн і куди українці завозять авто найчастіше

Повномасштабна фаза війни, яку росія розв’язала 24 лютого 2022 року, суттєво зменшила кількість автомобілів, що ввозили українці. Утім, потік не зупинявся. Поки діяли пільгові умови розмитнення (квітень-червень) головними постачальниками вживаних автівок в Україну були Польща, Німеччина та Литва.

Протягом липня-вересня, відповідно до даних Інституту досліджень авторинку, машини з пробігом найчастіше завозили зі США, Польщі та Німеччини.

У 2022 році найбільше вживаних легковиків, які привезли з-за кордону, зареєстрували у Львівській області (58,8 тис.). На другому місці опинилася Волинська область (34 тис.), а третє — посіла Рівненщина (32,4 тис.).

Київ за підсумками 2022 року опинився лише на четвертій сходинці. Усього в столиці зареєстрували 30,5 тис. автівок.

Топ популярних марок авто

Найпопулярнішим брендом 2022 року серед легкових автівок, які завозили в Україну, став німецький Volkswagen. Трійку лідерів замикають французький Renault і американський Ford.

Серед вантажних авто найчастіше ввозили Renault, MAN і DAF.

Якщо говорити про моделі легковиків, то, згідно з даними Інституту досліджень авторинку, ідеться про:

Volkswagen Passat (22,7 тис.); Volkswagen Golf (21,9 тис.); Skoda Octavia (15,8 тис.); Renault Megane (12,8 тис.); Renault Scenic (10,9 тис.).

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