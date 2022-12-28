В Україні готують проєкт про скасування ПДВ та мита для дронів — Finance.ua

В Україні готують проєкт про скасування ПДВ та мита для дронів Сьогодні 18:45 — Казна та Політика

В Україні готують проєкт про скасування ПДВ та мита для дронів

Група народних депутатів працює над законопроектом, який звільнить від оподаткування ПДВ (20%), а також ввізним митом цивільні дрони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який разом із депутатом Романом Грищуком та головою податкового комітету Данилом Гетманцевим займаються цим проектом, пише Ain.ua.

Законопроект запровадить звільнення дронів від ПДВ та мита, а також спрощення процедур для їх завезення. Окрім дронів, в законопроект додадуть й іншу номенклатуру речей, необхідних для військових.

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Раніше депутат Роман Грищук публічно пропонував зняти ввізне мито та ПДВ для цивільних дронів на період воєнного стану за прикладом того, як це вже зробили для генераторів. За його словами, будь-що, що сповільнює поставки дронів для фронту, грає проти національних інтересів.

«Дрони треба вже, дронів треба багато, дрони швидко виходять з ладу. Ця війна — війна дронів! Кожен це не один раз чув. Уповільнюють поставку дві речі. Мита і необхідність визнання товарів гуманітарною допомогою і включення цивільних дронів до товарів подвійного призначення», — пише він.

Зараз, щоб волонтери могли ввезти дрони без цих платежів, їм доводиться проходити процедуру визнання дронів гуманітарною допомогою. Скасування цих зборів може полегшити їхню доставку до Україні, а також вплинути на ціни.

Зловживати цим, на думку депутата, не будуть: усі дрони, що в’їжджають до України, так або інакше йдуть на ЗСУ, адже цивільним польоти зараз заборонені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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