Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання палива: депутати готують зміни в законах — Finance.ua
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Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання палива: депутати готують зміни в законах

Казна та Політика
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Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання палива: депутати готують зміни в законах
Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання палива: депутати готують зміни в законах
В Україні запропонували на рівні закону звільнити від ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, акумулятори та термінали Starlink. Також у законодавстві запропоновано закріпити зберігання палива для генераторів без ліцензій на час воєнного стану.
Фактично такі положення вже мають діяти, але в українців на митниці все одно виникають проблеми. Вирішити їх може внесення відповідних змін до Податкового та Митного кодексів, повідомив заступник голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Ради нардеп Ярослав Железняк («Голос»).
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«Минулого тижня було прийнято за основу два законопроекти № 8196 та № 8197. Зміни в Податковому та Митному кодексах. Разом з бізнесом розробили та внесли правки на дві теми», — зазначив Железняк.
Пропонується:
1. Звільнити від ПДВ та мита безпосередньо генератори, акумулятори та Starlink.
«Щоб не було більше проблем на митниці. Зробили таке ввезення у будь-який спосіб — навіть для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Без вимог сертифікатів чи інших бюрократичних перешкод», — зазначив нардеп.
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2. На рівні закону закріпити можливість зберігати паливо для генераторів без ліцензій на час воєнного стану.
«Знаю, що колеги теж подавали відповідні редагування, тому сподіваюся знайдемо тут розуміння», — додав нардеп. Він вважає, що законопроекти ухвалять у другому читанні вже на тижні з 12 грудня.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Кабмін своєю ухвалою скасував податки на ввезення терміналів супутникового інтернету (Starlink), а також на комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання та засоби очищення води;
  • передбачається, що це допоможе зробити таке обладнання на чверть дешевшим.

Як працює Starlink та допомагає Україні у війні 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
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