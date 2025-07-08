В Україні дистанційно обстежуватимуть знищене житло на територіях активних бойових дій — Finance.ua
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В Україні дистанційно обстежуватимуть знищене житло на територіях активних бойових дій

Казна та Політика
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В Україні дистанційно обстежуватимуть знищене житло на територіях активних бойових дій
В Україні дистанційно обстежуватимуть знищене житло на територіях активних бойових дій
Кабінет міністрів затвердив Постанову, яка дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Зазначається, що це надасть доступ до компенсацій для людей, що втратили свої домівки внаслідок російської агресії — у громадах, які щодня під вогнем.
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«У багатьох регіонах через постійні обстріли комісії просто не можуть виїхати на місце, щоб обстежити пошкодження. Ми запускаємо механізм, який дає змогу отримати компенсацію за зруйноване житло без ризику для життя», — наголосив очільник відомства Олексій Кулеба.
Йдеться, що дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями.
Вони зможуть використовувати всі доступні інструменти дистанційного спостереження, зокрема:
  • супутникові знімки;
  • матеріали, отримані за допомогою зйомки з БПЛА;
  • фото та відео, зняті на мобільний телефон власником житла.
До знімків, зроблених заявниками, висуваються чіткі вимоги:
  • фото має бути кольоровим, чітким і без дефектів;
  • файл має містити дату та час зйомки, геолокацію;
  • має бути зафіксована земельна ділянка, на якій розташована зруйнована оселя;
  • загальний і ще мінімум 3 різні ракурси житла, які підтверджують факт знищення;
  • на знімках мають бути чітко зафіксовані зруйновані конструкції, зокрема несучі стіни, перекриття, дах;
  • світлини мають містити ідентифікаційні ознаки об’єкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири.
За потреби можна подавати додаткові підтвердження — акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців. Якщо матеріалів достатньо, комісія складає акт дистанційного обстеження і вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), повідомили в Мінрозвитку.
«Це відкриває шлях до отримання житлового сертифіката — документа, що дозволяє придбати нове помешкання у більш безпечному регіоні», — додали у відомстві.
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Йдеться, що на першому етапі він діятиме в громадах, де тривають бойові дії. У разі успішного впровадження, механізм буде масштабовано на інші території, зокрема й тимчасово окуповані.
Крім цього, Мінрозвитку готує рішення, орієнтовані на внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Зокрема, програму компенсацій для придбання житла у безпечних регіонах.
Першими нею скористаються військовослужбовці, чиї родини були змушені залишити свої домівки. У межах цієї програми планується надання житлових ваучерів, які можна буде використати для купівлі житла або покриття витрат за іпотекою, повідомили в міністерстві.
За матеріалами:
Економічна Правда
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