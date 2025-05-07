В Україні через несприятливі погодні умови та брак ресурсів очікується дефіцит полуниці — Finance.ua
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В Україні через несприятливі погодні умови та брак ресурсів очікується дефіцит полуниці

Аграрний ринок
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В Україні через несприятливі погодні умови та брак ресурсів очікується дефіцит полуниці
В Україні через несприятливі погодні умови та брак ресурсів очікується дефіцит полуниці
В Україні очікується дефіцит полуниці через несприятливі погодні умови та брак ресурсів, що спричинить подальше зростання цін. У травні середня вартість ягоди вже сягає 299−420 грн за кілограм, і здешевлення найближчим часом не прогнозується.
Про це розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі ЗМІ.
Причини — не лише у війні, яка ускладнює ведення сільського господарства, а й у несприятливих погодних умовах весни.
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У квітні було недостатньо тепла та особливо гостро відчувався дефіцит вологи, а без належного зрошення врожаї страждають. На відновлення потребуються кошти та технічні ресурси, яких наразі бракує.
«Полуниця буде дорожчою, ніж у минулому році», — наголошує експерт. У 2024 році середня ціна становила 147 гривень за кілограм, тобто зростання цьогорічної вартості в деяких випадках перевищує 100%.
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Негативні фактори впливають не лише на ягоду, а й на овочевий сектор загалом. Особливо постраждала Херсонська область, яка є традиційним аграрним регіоном України. Там тривають активні бойові дії, заміновують поля, а знищення Каховського водосховища фактично позбавило регіон зрошувальних систем — втрачено близько 400 тисяч гектарів. Це прямо вплине на врожай овочів і фруктів, відповідно — і на ціни.
Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, аграрії пропонують звернути увагу на розвиток тепличного господарства, яке менш залежне від кліматичних умов. Проте наразі цей шлях малоймовірний через високі витрати та складність реалізації у воєнний час. За словами Козаченка, площа теплиць на одного мешканця в Україні утричі менша, ніж у Польщі.
За матеріалами:
Обозреватель
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