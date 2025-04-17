Очікується подорожчання полуниці через дефіцит робочої сили та зростання цін — Finance.ua

Очікується подорожчання полуниці через дефіцит робочої сили та зростання цін Сьогодні 05:28 — Аграрний ринок

Очікується подорожчання полуниці через дефіцит робочої сили та зростання цін

Через значний дефіцит робочих рук у харківських господарствах минулого сезону на 40−50% залишилася незібраною полуниця, що може призвести до подорожчання цієї ягоди в нинішньому році. У зв’язку з цим фахівці прогнозують зростання цін на полуницю, а також на добрива, засоби захисту рослин та електроенергію.

Причини підвищення цін на полуницю

За словами Ірини Павлової, агронома-консультанта з вирощування ягідних культур, у багатьох господарствах Харківської області через нестачу робочих рук не вдалося зібрати повний урожай минулого сезону. «Мої колеги з Сумщини також не змогли зібрати весь урожай через цей фактор,» — зазначає експертка. Вона радить заздалегідь планувати набір працівників для збирання ягід, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Особливості збирання та збільшення вартості

Експертка навела приклад одного з підприємств на Рівненщині, яке забезпечує залучення працівників із відстані 240 км за допомогою власних автобусів. Там обробляється 70 гектарів ягідних насаджень, і для збирання за один день потрібно до 1000 робітників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.