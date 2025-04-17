Очікується подорожчання полуниці через дефіцит робочої сили та зростання цін — Finance.ua

Очікується подорожчання полуниці через дефіцит робочої сили та зростання цін
Через значний дефіцит робочих рук у харківських господарствах минулого сезону на 40−50% залишилася незібраною полуниця, що може призвести до подорожчання цієї ягоди в нинішньому році. У зв’язку з цим фахівці прогнозують зростання цін на полуницю, а також на добрива, засоби захисту рослин та електроенергію.
Причини підвищення цін на полуницю
За словами Ірини Павлової, агронома-консультанта з вирощування ягідних культур, у багатьох господарствах Харківської області через нестачу робочих рук не вдалося зібрати повний урожай минулого сезону. «Мої колеги з Сумщини також не змогли зібрати весь урожай через цей фактор,» — зазначає експертка. Вона радить заздалегідь планувати набір працівників для збирання ягід, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.
Особливості збирання та збільшення вартості
Експертка навела приклад одного з підприємств на Рівненщині, яке забезпечує залучення працівників із відстані 240 км за допомогою власних автобусів. Там обробляється 70 гектарів ягідних насаджень, і для збирання за один день потрібно до 1000 робітників.
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