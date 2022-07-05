В Україні арештували активи росіян і білорусів на ₴33 мільярди — Finance.ua

В Україні арештували активи росіян і білорусів на ₴33 мільярди Вчора 19:02 — Казна та Політика

В Україні арештували активи росіян і білорусів на ₴33 мільярди

У рамках розслідування кримінальних проваджень в Україні арештовано активи росіян і білорусів на 33 мільярди гривень.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Хочу представити попередній звіт про виконану роботу. Станом на дану хвилину, орієнтовна вартість активів, які вже встигли оцінити, арештованих в рамках кримінальних проваджень силами органів правопорядку України, становить не менше 33 мільярдів гривень», — написала вона.

За словами генпрокурора, активи на третину цієї суми вже передані в управління АРМА.

Генпрокурор нагадала, що правоохоронцям вдалося арештувати компанії із орбіти російського олігарха Фрідмана.

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«Ми зуміли арештувати в судовому порядку 469 млн грн на рахунках та цінні папери вартістю близько 12 млрд грн. Цінні папери фігуранти намагалися від нас сховати, до слова. За невдалу операцію при спробі переоформити папери троє громадян Кіпру були повідомлені про підозру органами слідства України», — зазначила посадовець.

Також, додала Венедіктова, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків керівнику ТОВ «Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат», підконтрольного російському бізнесмену Михайлу Шелкову, який є членом Ради директорів корпорації російського оборонного комплексу.

За інформацією генпрокурора, Демуринський ГЗК не сплатив податки при експорті титанової сировини до підприємств рф та рб з метою виробництва зброї та товарів військового призначення для їх подальшого використання, у тому числі під час збройної агресії рф в Україні.

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«Ми змогли арештувати виробничу ділянку та інше нерухоме майно комбінату, 16 транспортних засобів, 14 млн грн на банківських рахунках підприємства, корпоративні права товариства та дві квартири підозрюваного», — уточнила Венедіктова.

У провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, у Дніпрі також арештовано виробничий комплекс, приміщення, склад, корпоративні права та банківські рахунки ТОВ «ВСМПО Титан Україна». Це дочірнє підприємство «Корпорації ВСМПО-АВІСМА», засновником якої є уряд рф і до якого має стосунок той же Шелков. Товариство займалося виробництвом високотехнологічної продукції для оборонно-промислового комплексу рф, зокрема, для авіації та ракетобудування.

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Крім того, серед арештованих за чотири місяці війни активів також корпоративні права на 1,5 млрд грн ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», пов’язаного із російським бізнесменом Олегом Деріпаскою. Корпоративні права на суму 437,4 млн грн ТОВ «АЕРОК», що входить до групи російських бізнесменів Молчанова та Нестерова.

Також під арештом рухоме та нерухоме майно АТ «Кіровоградське рудоуправління», що має стосунок до російських бізнесменів Кабаргіна та Соловйова.

У кримінальному провадженні за фактом планування та ведення агресивної війни рф проти України, встановлено, у тому числі, приховані в офшорних юрисдикціях активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни. За клопотанням прокурорів судом накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

За результатами розслідувань арештовано майно і низки білоруських підприємств.

За ухилення від сплати митних платежів та легалізацію майна одержав підозру директор товариства «Август Україна», яке експортувало продукцію з республіки білорусь, а судом накладено арешт на його товари — засоби захисту рослин на суму понад 62 млн грн.

До речі, майно афілійованих з «російським бізнесом» деяких українських олігархів у ході розслідування кримінальних проваджень щодо заподіяння шкоди інтересам держави теж арештовано та передано в АРМА.

За клопотанням прокурора ухвалою суду 26 «облгазів», пов’язаних із Дмитром Фірташем, передано до АРМА для здійснення заходів щодо управління ними. Наразі розслідується факт виявлених порушень при наданні державного майна — газорозподільних систем в їх експлуатацію, що призвело до недоотримання бюджетом надходжень на суму понад 1,5 млрд грн.

А у кримінальному провадженні щодо протиправних дій ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», за допомогою якого подружжя Медведчуків вивело з державної власності земельні ділянки для будівництва котеджу, арештовано 413 об’єктів. Серед них 122 га землі, літак та гвинтокрил, два електрокари, два квадроцикли, два майнові комплекси, одне нежитлове приміщення, три квартири, один житловий будинок, 302 картини, 91 позиція коштовностей. Ринкова вартість цього майна наразі встановлюється.

За словами Венедіктової, наразі встановлюється і точна вартість арештованих українською прокуратурою корпоративних прав підприємств, 13 літаків, гелікоптера, 10 суден, майже 19 тис. залізничних вагонів, 26 «облгазів», понад 200 автозаправних комплексів, 11 нафтобаз, сотні одиниць транспортних засобів та земельних ділянок і будівель, інших активів та майна.

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Укрінформ За матеріалами:

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