СБУ арештувала активи підприємства і банку, які спонсорували агресію рф — Finance.ua

СБУ арештувала активи підприємства і банку, які спонсорували агресію рф Вчора 16:12 — Кримінал

СБУ арештувала активи підприємства і банку, які спонсорували агресію рф, ssu.gov.ua

СБУ наклали арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки не розголошує назви банку та компанії, але українські ЗМІ повідомляють, що йдеться про ТОВ «Руст Україна» та «Банк Форвард».

Слідство встановило, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Орієнтовна вартість арештованого майна обох юросіб сягає майже 880 млн гривень, а корпоративних прав — понад 1,2 млрд гривень

До арештованого майна компаній увійшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;

9 легкових автомобілів на понад 3 млн грн;

282 950 пляшок алкоголю на понад 24,5 млн грн;

5 рахунків, відкритих в українських банках.

До арештованого майна банку:

100 % акцій на понад 1 млрд грн;

будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тисяч кв.м орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;

5 ТЗ на майже 1,5 млн грн.

Наразі правоохоронці проводять слідство.

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