У Сумській області заарештували вагони російських компаній на 30 млн гривень — Finance.ua
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У Сумській області заарештували вагони російських компаній на 30 млн гривень

Казна та Політика
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Правоохоронці заарештували в Сумській області майно компаній, які зареєстровані в росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень.
Про це повідомляє Національна поліція.
Мова йде про 42 вагони, які заїхали на територію України до початку повномасштабного вторгнення.
На початку війни вони знаходилися у прикордонній громаді. Через те, що у вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.
За клопотанням прокуратури міста Шостка російські вагони заарештували.
Нагадаємо, що в Україні заарештували майно російських корпорацій на суму 4,5 млрд гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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