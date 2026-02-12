В США назвали умову зняття санкцій з російської нафти Сьогодні 11:22

В США назвали умову зняття санкцій з російської нафти

Якщо війна рф проти України буде закінчена, а також стабілізується ситуація у Венесуелі та Ірані, це дозволить значно знизити ціни на нафту.

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише УНІАН.

«Завдяки мирним угодам ми зможемо побачити істотне зниження цін на нафту. Якщо питання щодо Венесуели, Ірану, а також росії та України будуть вирішені, величезна кількість нафти з-під санкцій Міністерства фінансів зможе потрапити на ринок», — заявив він.

При цьому Бессент підкреслив, що такі зміни відбудуться тільки після офіційного закінчення війни і укладення відповідних міжнародних угод. Міністр підкреслив, що це не тільки дозволить збільшити обсяги нафти на світовому ринку, але і стане сигналом для стабілізації світових цін на енергоресурси.

На думку експертів, заявлена Бессентом можливість показала гнучкий підхід США до санкційної політики за умови виконання росією умов мирної угоди з Україною.

Думка експертів

Експерти вважають, що зняття санкцій з російської нафти стало б однією з найзначніших змін на ринку енергоносіїв, знижуючи залежність від інших джерел енергії і стабілізуючи ціни для споживачів у США, Європі та Азії.

нафти скорочується другий місяць поспіль, оскільки Кремлю стало складніше продавати її через санкції США. Нагадаємо, видобуток російської поспіль, оскільки Кремлю стало складніше продавати її через санкції США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.