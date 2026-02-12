В США назвали умову зняття санкцій з російської нафти
Якщо війна рф проти України буде закінчена, а також стабілізується ситуація у Венесуелі та Ірані, це дозволить значно знизити ціни на нафту.
Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише УНІАН.
«Завдяки мирним угодам ми зможемо побачити істотне зниження цін на нафту. Якщо питання щодо Венесуели, Ірану, а також росії та України будуть вирішені, величезна кількість нафти з-під санкцій Міністерства фінансів зможе потрапити на ринок», — заявив він.
При цьому Бессент підкреслив, що такі зміни відбудуться тільки після офіційного закінчення війни і укладення відповідних міжнародних угод. Міністр підкреслив, що це не тільки дозволить збільшити обсяги нафти на світовому ринку, але і стане сигналом для стабілізації світових цін на енергоресурси.
На думку експертів, заявлена Бессентом можливість показала гнучкий підхід США до санкційної політики за умови виконання росією умов мирної угоди з Україною.
Думка експертів
Експерти вважають, що зняття санкцій з російської нафти стало б однією з найзначніших змін на ринку енергоносіїв, знижуючи залежність від інших джерел енергії і стабілізуючи ціни для споживачів у США, Європі та Азії.
Нагадаємо, видобуток російської нафти скорочується другий місяць поспіль, оскільки Кремлю стало складніше продавати її через санкції США.
