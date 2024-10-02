В росії банки почали забороняти заводити більше однієї кредитної картки — Finance.ua

В росії банки почали забороняти заводити більше однієї кредитної картки Сьогодні 16:45 — Фінтех і Картки

В росії банки почали забороняти заводити більше однієї кредитної картки

Два найбільші російські держбанки, ВТБ та Банк росії, ввели заборону на видачу клієнтам більше однієї кредитної картки.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Інші банки також вводять аналогічну заборону. У «Т-банку» повідомили, що в них можна відкрити тільки одну кредитну картку однієї програми лояльності. В «ОТП банку» через консервативну ризик-політику теж оформляють тільки одну кредитку.

В Альфа-банку і «Уралсибі» можуть видати одному клієнту не більше двох кредиток, уточнили в організаціях. У МТС-банку і «Зеніті» допускають видачу більше однієї картки і не збираються вводити обмеження.

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Повідомляється, що найбільші банки обмежили видачу кредитних карток в одні руки через посилення вимог Центробанку щодо дотримання показника боргового навантаження (ПБН), який використовується для боротьби із закредитованістю населення.

Зокрема, ЦБ на четвертий квартал поточного року встановив для всіх банків суворіші макропруденційні ліміти (МПЛ) на кредитування позичальників з високим борговим навантаженням.

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Тепер на споживчі кредити клієнтам з ПДН вище 80% має припадати 3% від загального обсягу видач замість чинних 5%. Частка позик з ПДН у діапазоні від 50 до 80% має скоротитися з 20 до 15%.

Економічна Правда За матеріалами:

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