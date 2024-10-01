Угорський ОТП банк став головним банком для розрахунків росіян з ЄС — Finance.ua

Угорський ОТП банк став головним банком для розрахунків росіян з ЄС Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Угорський ОТП банк став головним банком для розрахунків росіян з ЄС

Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський «ОТП банк» став головним способом розрахунків рф з ЄС.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. У результаті частина платежів у євро повертається назад у росію.

Згідно з внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються.

2 вересня Райффайзенбанк перестав здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих і міжнародних корпорацій.

Райффайзенбанк оголосив про обмеження заздалегідь, і в результаті в серпні залишки на рахунках недержавних компаній впали на 9,6% - до 531 млрд руб. За цей час розмір коштів корпоративних клієнтів «ОТП банку» збільшився на 6,2% - до 110,5 млрд рублів.

Економічна Правда За матеріалами:

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