В Раді прокоментували ідею Зеленського про допомогу ЄС біженцям через посередництво України — Finance.ua

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В Раді прокоментували ідею Зеленського про допомогу ЄС біженцям через посередництво України

Казна та Політика
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В Раді прокоментували ідею Зеленського про допомогу ЄС біженцям через посередництво України
В Раді прокоментували ідею Зеленського про допомогу ЄС біженцям через посередництво України
Уряди європейських держав, які допомагають біженцям з України, орієнтовані на адресну допомогу українцям на своїй території, а не через Київ.
Про це заявив депутат Верховної Ради від фракції «Батьківщина», перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, знайдеться мало держав, які допомагатимуть біженцям через уряд України.
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«Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки. Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися», — сказав Цимбалюк.
Він також зазначив, що з часом імовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, зменшується, тому забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.
«Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися», — зауважив депутат.
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Особливо, за його словами, це стосується працездатного населення.
«Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади — а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати і патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади — створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально», — сказав Цимбалюк.

Довідка Finance.ua:

  • президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив, що хотів би, щоб європейська соцдопомога для біженців приходила в український бюджет.

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За матеріалами:
УНІАН
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