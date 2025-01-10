В Оклахомі представили законопроєкт про виплату зарплат у біткоїнах — Finance.ua
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В Оклахомі представили законопроєкт про виплату зарплат у біткоїнах

Криптовалюта
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В Оклахомі представили законопроєкт про виплату зарплат у біткоїнах
В Оклахомі представили законопроєкт про виплату зарплат у біткоїнах
Сенатор Дасті Діверс в Оклахомі подав законопроєкт Bitcoin Freedom Act (SB325). Він націлений на те, щоб дозволити виплату зарплат і приймання платежів постачальниками послуг у біткоїнах.
«Поки інфляція підриває купівельну спроможність жителів Оклахоми, біткоїн надає унікальну можливість захистити доходи та інвестиції», — вважає політик.
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Він заявив, що штат Оклахома має вжити заходів щодо захисту своїх жителів, оскільки Вашингтон продовжує підривати стабільність американського долара.
SB325 є гарантом поваги до вільного ринку і дасть можливість працівникам, роботодавцям і підприємствам вибрати відповідні для них варіанти оплати, наголосив Діверс. У разі його ухвалення жителі штату зможуть вибрати нарахування окладу в біткоїнах, а постачальники фінансових послуг отримають можливість обробляти платежі в першій криптовалюті.
«[…] Біткоїн увійшов у русло нашої економіки і, безсумнівно, є важливою частиною фінансового майбутнього. Цей закон виводить Оклахому на лідируючі позиції на національному рівні, гарантуючи, що наш штат прийме майбутнє фінансових технологій, одночасно надаючи нашим громадянам більше фінансових можливостей», — зазначив сенатор.
На урядовому сайті зазначено, що законопроєкт буде розглянуто на наступній сесії. Вона розпочнеться 3 лютого 2025 року. Якщо його схвалять, білль потрапить на стіл губернатора Кевіна Стітта, який може як підписати його, так і відхилити.
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Останній є прихильником криптовалютної сфери. У травні 2024 року він підписав закон, який фактично захищає право жителів штату на самостійне зберігання криптоактивів.
Крім Оклахоми, деякі інші штати також впровадили цифрові активи, тією чи іншою мірою. Зокрема, в Колорадо жителі можуть оплатити податки в різній криптовалюті.
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