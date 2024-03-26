В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла — Finance.ua
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В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла

Енергетика
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В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла
В одній з областей України можуть перейти до графіків відключення світла
Через російський обстріл електромережі Хмельницької області працюють в аварійному режимі. Тому можуть бути застосовані мережеві обмеження.
Про це повідомляє АТ «Хмельницькобленерго».
«Енергетики фіксують суттєве зростання навантаження на електромережі», — ідеться в заяві.
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Енергетики додали, що якщо ситуація й надалі буде йти таким чином і споживачі не зменшать обсяг споживання електричної енергії - будуть введені мережеві обмеження.
Також у «Хмельницькобленерго» опублікували графік відключення світла.
Фото: Графік (hoe.com.ua)
Фото: Графік (hoe.com.ua)
Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, під час якого ворог в основному бив по енергооб'єктах, було знеструмлено лінію 750 кВ «Дніпровська», яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.
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Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію живильної станції, але все вдалося відновити.
Учора стало відомо, що у Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, у Харкові та області з 25 березня до кінця місяця вводять графіки погодинних відключень світла.
За матеріалами:
РБК-Україна
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