В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист — Finance.ua

В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист Сьогодні 15:09 — Світ

В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист

Українські громадяни активно подають заяви на міжнародний захист у Польщі.

Про це повідомляє yavp.pl.

Зазначається, що у січні-березні поточного року відповідну заяву подали 1,2 тис. громадян України.

За даними Департаменту у справах іноземців, у першому кварталі 2024 року кількість заяв про міжнародний захист у Польщі зросла приблизно на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Зокрема, з 3 тис. людей найбільше заявників було з України — 1,2 тис. осіб. Трохи менше — з білорусі (1000 людей) та росії (300 осіб).

Коли іноземцю надають міжнародний захист

«Громадянину іншої країни надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження», — мовиться в повідомленні.

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Департамент у справах іноземців у першому кварталі 2024 року схвалив надання міжнародного захисту в Польщі 1,2 тис. іноземців:

білорусі - 670 осіб;

України — 410 осіб;

росії - 50 осіб.

Зауважимо, що заяви про міжнародний захист зазвичай розглядають 6 місяців.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі зазначає , що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися до Польщі.

ТСН За матеріалами:

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