В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист

Світ
128
В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист
В одній з країн ЄС українці активно подаються на міжнародний захист
Українські громадяни активно подають заяви на міжнародний захист у Польщі.
Про це повідомляє yavp.pl.
Зазначається, що у січні-березні поточного року відповідну заяву подали 1,2 тис. громадян України.
Читайте також
За даними Департаменту у справах іноземців, у першому кварталі 2024 року кількість заяв про міжнародний захист у Польщі зросла приблизно на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Зокрема, з 3 тис. людей найбільше заявників було з України — 1,2 тис. осіб. Трохи менше — з білорусі (1000 людей) та росії (300 осіб).

Коли іноземцю надають міжнародний захист

«Громадянину іншої країни надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження», — мовиться в повідомленні.
Читайте також
Департамент у справах іноземців у першому кварталі 2024 року схвалив надання міжнародного захисту в Польщі 1,2 тис. іноземців:
  • білорусі - 670 осіб;
  • України — 410 осіб;
  • росії - 50 осіб.
Зауважимо, що заяви про міжнародний захист зазвичай розглядають 6 місяців.
Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі зазначає, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися до Польщі.
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.