В Одесі група чоловіків вибивала гроші з призовників, видаючи себе за ТЦК — Finance.ua

В Одесі група чоловіків вибивала гроші з призовників, видаючи себе за ТЦК Сьогодні 19:32 — Кримінал

В Одесі група чоловіків вибивала гроші з призовників, видаючи себе за ТЦК

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка вимагала гроші з призовників, видаючи себе за працівників ТЦК та поліції. За одне «патрулювання» спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доправкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж «затримані» відмовлялися — фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

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В одному з випадків спільники чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм більше 3000 доларів.

Варто зазначити, що одним з учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблем із законом за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

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Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали змовників «на гарячому». У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки , мобільні телефони. Крім того, правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин.

Учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

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