В НБУ прокоментували пришвидшення річної інфляції у жовтні до 26,6% — Finance.ua

В НБУ прокоментували пришвидшення річної інфляції у жовтні до 26,6% Сьогодні 16:05 — Валюта

Основною причиною прискорення у жовтні інфляції в річному вимірі до 26,6% (із 24,6% у вересні) були прямі наслідки повномасштабної війни Росії проти України, вказують у Національному банку України.

Там також нагадують, що згідно з даними Державної служби статистики, у місячному вимірі ціни зросли на 2,5%. Базова ж інфляція в річному вимірі очікувано пришвидшилася до 21,5% з 20,4% у вересні.

Серед факторів в НБУ називають порушення виробництва та ланцюгів постачання, зростання виробничих витрат бізнесу, ситуативне збільшення попиту на окремі товари та послуги, а також зниження пропозиції товарів.

Впливали на ціни й непрямі наслідки війни: курсові ефекти та погіршення очікувань населення та бізнесу. При цьому фактичні темпи зростання цін відповідали траєкторії базового прогнозу Нацбанку, опублікованого в інфляційному звіті за жовтень.

Зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилося до 27,2% до жовтня минулого року. Швидше дорожчали м’ясні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соуси внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу через вищу вартість сировини, енергії та логістики.

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Пришвидшилося зростання цін на сухофрукти, рибні продукти, оливкову та соняшникову олію і похідні останньої (майонези, маргарини, спреди) на тлі подальшого перенесення на ціни зміни курсу гривні. З огляду на суттєве розширення експорту молочної продукції з України збільшилася вартість масла та сирів на внутрішньому ринку.

Ціни на непродовольчі товари також зростали вищими темпами (в середньому на 19,9% до минулорічних показників) під впливом вичерпання запасів імпортної продукції, закуплених за нижчим курсом, ефектів перенесення скоригованого курсу гривні та погіршення очікувань.

Зокрема, прискорилося подорожчання одягу та взуття, товарів для дому (посуду, меблів, домашнього текстилю, побутової техніки та хімії), електроніки, авто, товарів особистого догляду і товарів для ремонту.

Також, з огляду на підвищений попит, посилений обстрілами енергетичних об’єктів, зросла вартість обігрівачів, плит та інших товарів, пов’язаних із резервним живленням і забезпеченням тепла.

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