НБУ розробив план роботи системних банків на випадок блекаутів — Finance.ua

НБУ розробив план роботи системних банків на випадок блекаутів Сьогодні 10:02 — Фінтех і Картки

Національний банк рекомендує системно важливим банкам збільшити ліміти залишків коштів у касах і розв’язати питання щодо розміщення в чергових відділеннях додаткових сейфів для зберігання готівки.

Регулятор закликав забезпечити контакт-центри та центри обробки даних резервним харчуванням із запасом палива щонайменше на 7 діб, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Водночас НБУ рекомендував визначити чергові відділення, які продовжать роботу під час кризових ситуацій, та забезпечити їх резервними каналами зв’язку (супутникового), резервними джерелами електроживлення (електрогенераторами) із запасом палива щонайменше на дві доби та джерелами їх поповнення.

Вказується, що список чергових відділень має бути доступний:

на сайті банку,

через служби його клієнтської підтримки (контактні центри) та Нацбанку,

а також на вхідних дверях інших відділень у місті.

Що ще у планах

Регулятор також запропонував тимчасово переміщувати техніку з інших відділень у разі збільшення потоку клієнтів. Окрім іншого, банки повинні опрацювати можливість збільшення кількості комплексів самообслуговування у чергових відділеннях. Регулятор зазначив, що у разі настання обставин, за яких банківська система буде змушена перейти на режим роботи в умовах неможливості швидкого відновлення стабільного електропостачання (протягом трьох і більше діб), чергові відділення мають забезпечити приймання готівки від бізнесу, у тому числі від клієнтів інших банків для подальшого переказу.

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Банки-емітенти зі свого боку також мають скасувати свої комісії за зняття готівки у мережі інших банків. Регулятор готовий організувати діалог між банками щодо тимчасового скасування комісій щодо отримання готівки за платіжними картками інших банків.Водночас НБУ наголосив, що сприятиме вирішенню питання забезпечення деяких відділень комплектами Starlink.

Довідка Finance.ua:

системно важливий банк (СВБ) — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Національний банк щороку визначає системно важливі банки та здійснює посилений нагляд за ними;

Згідно переліку СВБ, затвердженого рішенням правління НБУ від 9 березня 2022, до таких віднесені 14 установ: «Райффайзен Банк», «ПУМБ», «ТаскомБанк», «Універсал Банк», «Укрсиббанк», «ОТП Банк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «УкргазБанк», «Альфа-Банк», «ПриватБанк», «Південний»; «Кредобанк»; «А-Банк».



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