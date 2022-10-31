В НБУ повідомили, як дорожчатиме пальне в 2023 — Finance.ua

В НБУ повідомили, як дорожчатиме пальне в 2023 Вчора 09:00 — Енергетика

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося (до 66,2% у вересні), хоча вони стабілізувалися на високому рівні. Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік).

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

У Нацбанку підкреслюють, що збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої.

"Збільшення витрат бізнесу, у тому числі на енергоносії, окупація територій, ускладнена логістика та скорочення поголів’я зумовлювали подальше пришвидшення небазової інфляції, зокрема продовольчої. Крім того, посилювався й тиск з боку світових цін.

Вищими темпами зростали ціни на фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани, унаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року", — йдеться у звіті.

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У Нацбанку додали, що подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємнихтоварів.

«Це підтверджується посиленням впливу чинника «ціни на енергоносії» на формування майбутніх цін підприємствами. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.

Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, що в результаті прямо чи опосередковано впливало на загальну інфляцію.

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Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії", — підкреслили в НБУ.

Нацбанк прогнозує, що у наступному році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.

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Крім того, кажуть в НБУ, дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

Підкреслюється, що зростання цін на пальне суттєво сповільнювалося (до 66.2% р/р у вересні), хоча вони стабілізувалися на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.

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