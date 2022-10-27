Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні — Finance.ua
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Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні

Валюта
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Названо причину, з якої курс долара в Україні останніми днями падає, а гривня зміцнюється.
Свою думку з цього приводу висловив радник голови правління «Кредитінвест банку» Василь Невмержицький.
За його словами, падіння долара пов’язане з тим, що українці почали продавати валюту, яка у них була на тримісячних депозитах.
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«Пішов зворотний процес. З сьогоднішнього дня почали закінчуватися тримісячні валютні депозити. Це ті, які були куплені на 50 тисяч гривень за курсом міжбанку. Я так розумію, народ побіг цю валюту продавати обмінникам», — написав він.
Експерт додав, що динаміка зміцнення курсу гривні спостерігається по всій Україні:
«І вже не скаржаться, що немає доларів в касах банків».

Довідка Finance.ua:

  • Збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів банків на тлі сталого попиту на неї зумовило скорочення минулого тижня обсягів чистої купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку клієнтами банків. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
  • Національний банк з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви. Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку.
За матеріалами:
УНІАН
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