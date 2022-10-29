Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ — Finance.ua

Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ Вчора 09:06 — Енергетика

Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує зниження цін на газ в Європі та світових цін на нафту у 2023-2024 роках.

Про це свідчить" Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2022 року).

Згідно з прогнозом, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році складуть — 1644,9 долара, 2023 році — 1371,0 долара, у 2024 році — 932,3 долара за 1 тисячу кубометрів.

Крім того, НБУ прогнозує середню ціни нафти марки Brent у 2022 році на рівні 102,0 долара за барель. Очікується, що 2023 році ціна буде 94,3 долара, у 2024 році — 81,4 долара.

Як зазначається у звіті світові ринки на нафту та природний газ у Європі в ІІІ кварталі 2022 року мали різноспрямовану динаміку. Уповільнення глобальної економіки вплинуло на суттєве скорочення попиту на нафту та, відповідно, її здешевлення. Однак обмеження обсягів видобування країнами ОПЕК+ утримало ціни від ще глибшого падіння.

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За прогнозом, дія цих факторів залишатиметься визначальною на ринку нафти і надалі. Додатковий вплив на ринок матиме запровадження європейськими країнами максимальної ціни на російську нафту, унаслідок чого вона дедалі більше переорієнтовуватиметься на ринок Азії.

Ціни на природний газ подекуди сягали чергових рекордів через проблеми з його постачанням з росії. Однак швидке заповнення сховищ газом із випередженням встановлених графіків, насамперед завдяки активному імпорту СПГ, скоригували ціни донизу, зазначили в НБУ.

«Очікується, що висока волатильність на ринку залишатиметься через подальший шантаж росії. Але поступове зменшення залежності країн Європи від російського газу на тлі суттєвого скорочення його споживання сприятиме зниженню цін», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у липні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році до 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів. Крім того, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році до 104,9 доларів за барель.

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