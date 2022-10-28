Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії — Finance.ua
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Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії

Енергетика
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Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії
Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії
На світовому нафтовому ринку зараз відбувається перебудова через санкції проти росії, заявив головний виконавчий директор найбільшої у світі нафтової компанії Saudi Aramco Амін Нассер.
Про це пише Bloomberg.
Саудівська компанія наразі пристосовується до ситуації, коли рф перенаправляє потоки своєї нафти з Європи до Азії, інші виробники — у зворотному напрямку, зазначає видання.
За словами Нассера, якщо росія продаватиме свою нафту зі знижкою, то зможе розміщувати її на різних ринках. Знижки дають змогу москві долати складнощі, повʼязані зі страхуванням і транспортуванням нафти, викликані санкціями, пояснив топменеджер Saudi Aramco.
Він зазначив, що у росії є складнощі з логістикою та страхуванням, але із цим можна впоратись, якщо буде «правильна знижка». «Потік іде до Азії, хоча це й забирає більше часу. А нафта, яка раніше йшла до Азії, тепер прямує до Європи та інших частин світу», — наголосив Нассер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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