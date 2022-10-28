Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії — Finance.ua

Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії Вчора 06:34 — Енергетика

Голова Saudi Aramco заявив про «перебудову» на ринку нафти через санкції проти росії

На світовому нафтовому ринку зараз відбувається перебудова через санкції проти росії, заявив головний виконавчий директор найбільшої у світі нафтової компанії Saudi Aramco Амін Нассер.

Про це пише Bloomberg.

Саудівська компанія наразі пристосовується до ситуації, коли рф перенаправляє потоки своєї нафти з Європи до Азії, інші виробники — у зворотному напрямку, зазначає видання.

За словами Нассера, якщо росія продаватиме свою нафту зі знижкою, то зможе розміщувати її на різних ринках. Знижки дають змогу москві долати складнощі, повʼязані зі страхуванням і транспортуванням нафти, викликані санкціями, пояснив топменеджер Saudi Aramco.

Він зазначив, що у росії є складнощі з логістикою та страхуванням, але із цим можна впоратись, якщо буде «правильна знижка». «Потік іде до Азії, хоча це й забирає більше часу. А нафта, яка раніше йшла до Азії, тепер прямує до Європи та інших частин світу», — наголосив Нассер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.