В МВС назвали топ-порушників з перевищення швидкості на дорогах — Finance.ua

В МВС назвали топ-порушників з перевищення швидкості на дорогах Сьогодні 20:01 — Кримінал

В МВС назвали топ-порушників з перевищення швидкості на дорогах

В Міністерстві внутрішніх справ назвали тих, хто найбільш частіше порушує швидкісний режим на дорогах.

Про це в інтервʼю Українським Новинам розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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«Така інформація є. Такі громадяни притягуються до відповідальності. Це постійний і щоденний аналіз… такі порушники нам відомі. Чи це високопосадовці чи це комерсанти? Це і ті, і ті. Але знову ж таки, зауважте, що високопосадовці здебільшого за кермом самі не їздять», — розповів Тимченко.

Посадовець запевнив, що чинні штрафи за такі порушення сьогодні недостатні, і коли є рецидиви, то до винуватця має бути застосовано додаткове покарання.

«Підвищені штрафи, позбавлення водійських посвідчень. Або повторний іспит», — вважає заступник глави МВС.

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Також він розповів, чи часто порушують швидкісний режим народні депутати.

«Повертаємось до того, що вони самі дуже рідко їздять за кермом. Але це означає, що вони дозволяють порушувати правила своїм водіям, коли водій перевищує дозволену швидкість, це толерує той, кого він везе. Це треба розуміти», — пояснив посадовець.

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