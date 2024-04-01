В Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці — Finance.ua

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В Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці

Енергетика
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В Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці
В Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці
Станом на ранок аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.
Про це пише Міненерго.
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Дефіциту електроенергії немає. Планується комерційний імпорт. Учора фіксувався профіцит у системі - через сонячну погоду та відповідно інтенсивний виробіток електроенергії СЕС протягом дня НЕК «Укренерго» зменшував навантаження об'єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт*год. Наразі енергосистема працює стабільно та збалансовано.
На високовольтній підстанції у Запорізькій області зафіксовано вибухи БПЛА. Є пошкодження обладнання. У результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини у Харківському районі. Без газопостачання залишилась частина населеного пункту та комунально побутовий об'єкт.
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Через технологічні порушення відключилось обладнання на підстанції на Одещині, внаслідок чого знеструмлювались споживачі у м. Одеса. Протягом трьох годин усіх споживачів заживлено.
Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,51 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 14 296 МВт*год. Передбачається також незначний експорт — до 240 МВт*год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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