Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях — Finance.ua
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Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях

Енергетика
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Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях
Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях
Внаслідок ракетної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.
«Цієї ночі росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми.Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях», — сказано в повідомленні.
Шмигаль додав, що в деяких регіонах застосовані аварійні відключення.
«Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами», — наголосив прем'єр.
«Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень», — повідомили також в «Укренерго».
За матеріалами:
Finance.ua
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