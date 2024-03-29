Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях — Finance.ua

Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях Сьогодні 10:35 — Енергетика

Пошкодження енергетичної інфраструктури від нічної атаки є в шести областях

Внаслідок ракетної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.

«Цієї ночі росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми.Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях», — сказано в повідомленні.

Шмигаль додав, що в деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

«Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами», — наголосив прем'єр.

«Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень», — повідомили також в «Укренерго».

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