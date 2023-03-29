В Мінагропроді спрогнозували посівну кампанію: чого буде посіяно найбільше — Finance.ua
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В Мінагропроді спрогнозували посівну кампанію: чого буде посіяно найбільше

Казна та Політика
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Українські аграрії під час другої весняної посівної на тлі війни планують розширити площі та збільшити виробництво певних культур.
Про це розповів перший заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час ефіру «Ми-Україна».
За його словами, Міністерство агропроду спільно з аграріями окреслили плани щодо вирощування культур, з огляду на попередній досвід. Зокрема, вирішили наростити виробництво олійних культур та дещо знизити — зернових.
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«Є попередній прогноз, сформований міністерством спільно з аграріями. Є очевидний факт, що буде збільшено посівні площі, відповідно, буде збільшено виробництво олійних культур. Мова йде про такі культури, як соняшник, соя, ріпак. Збільшення прогнозується на 10-15%. Видно, що трішки зменшиться виробництво зернових культур», — повідомив представник відомства.
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Також планують скоротити посівні площі кукурудзи, натомість хочуть збільшити виробництво цукру, тобто посівів цукрового буряка.
Нагадаємо, раніше в Мінагро розповідали, що аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі.

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За матеріалами:
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